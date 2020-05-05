İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart-1 Mayıs...
05.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:40
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart-1 Mayıs arasında, kadına yönelik şiddet olayı sayısı yüzde 11'lik azalışla 31 bin 346 oldu"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart-1 Mayıs arasında, kadına yönelik şiddet olayı sayısı yüzde 11'lik azalışla 31 bin 346 oldu"
Kaynak: AA