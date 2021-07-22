İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kızılay'ın Arhavi'deki her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını bildirdi
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kızılay'ın Arhavi'deki her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını bildirdi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kızılay'ın Arhavi'deki her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sel nedeniyle su hatlarının zarar gördüğü Artvin'in Arhavi ilçesinde Kızılay'ın her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sel nedeniyle su hatlarının zarar gördüğü Artvin'in Arhavi ilçesinde Kızılay'ın her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını kaydetti.

Çataklı, Twitter hesabından Arhavi'deki sele ilişkin açıklamada bulundu.

Arhavi'de su hatlarının ciddi şekilde zarar gördüğü için her mahallede tırlarla içme suyunun Kızılay tarafından sağlanacağını belirten Çataklı, "Ayrıca İller Bankası tarafından mahallelere tankerlerle kullanma amaçlı su dağıtılacaktır. Hemşehrilerimizin dikkatine duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kızılay'ın Arhavi'deki her mahalleye tırlarla içme suyu sağlayacağını bildirdi - Haberler
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