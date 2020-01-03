03.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA