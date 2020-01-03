İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve...
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır.
03.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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