İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

05.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:49
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (4)

" ( depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına başladık"

"Deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve tarafından bölgeye 136 milyon 500 bin nakti yardım gönderildi"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet...
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