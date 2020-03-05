: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet...

05.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:49

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (4)

" (Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına başladık"

"Deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından bölgeye 136 milyon 500 bin nakti yardım gönderildi"

Kaynak: AA

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