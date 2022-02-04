İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 19 göçmenin sınırda Yunanistan tarafından geri itilip, donarak ölmesiyle ilgili, "Donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'da insani değerlerdir, insanlıktır. Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle yapılan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek, bizler de merak içindeyiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın ocak ayı faaliyetlerini içeren bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı, Yunanistan tarafından sınırdan itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu olayın göç meselesi ile ilgili dünyanın takındığı tavrın sonucu olduğunu söyledi. Çataklı, "Yunanistan'ın bu insanlık dışı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden davranışı ilk değildir. Bunlardan onlarca yaşandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Hepsi sahil güvenlik komutanlığımızın sitesinde videoları ve tüm detay bilgileri ile mevcut. Yine bakanlığımızın, valiliklerimizin açıklamaları kamuoyunun malumu. Yunanistan ve ortağı Frontex'in işlediği bu insanlık suçuna Avrupa Birliği de tüm uyarılarımıza rağmen sessiz kalmak ve müdahale etmemek suretiyle ortak olmuştur. Hiçbir Avrupa kurumunun, hiçbir uluslararası kurumun, kişinin, otoritenin bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir. Deyim yerindeyse dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Maalesef göz göre göre bu insanlık suçu işlenmiştir. Donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'da insani değerlerdir, insanlıktır. Akif'in deyimiyle 'medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar'. Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle yapılan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek, bizler de merak içindeyiz" diye konuştu.

Çataklı ayrıca, Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya ilişkin ise, "2 kişi yakalandı. İkisinin de çok fazla suç kaydı var. Bir tanesi ifadesinde o gece alkol aldığını beyan ediyor. Uyuşturucu kullanmadan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, suç makinesi gibi. Gerekli işlemler arkadaşlar tarafından devam ediyor. Konuyu takip ediyoruz." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel