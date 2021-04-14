İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını duyurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 23.28'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Depremde Valiliğimizden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş