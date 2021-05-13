İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan bayram paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan bayram paylaşımı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan bayram paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı. Çataklı paylaşımında, "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, sevgi, saygı ve hürmetle. Bayramımız bayram olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan bayram paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:10:40. #1.16#

title