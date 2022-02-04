İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Ocak ayında, bin 928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Ocak ayında, bin 928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Ocak ayında, bin 928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa