İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2019 yılında yurt içinde İçişleri Bakanlığı terörden arananlar...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2019 yılında yurt içinde İçişleri Bakanlığı terörden arananlar...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2019 yılında yurt içinde İçişleri Bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde;

03.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:04
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

Sözcüsü Çataklı: "2019 yılında yurt içinde İçişleri Bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde; 13 kırmızı, 8 mavi, 2 yeşil, 19 turuncu, 92 gri, 15 liste dışı olmak üzere toplam 149 sözde üst düzey teröristlerin de aralarında bulunduğu bin 694 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 483'ü ölü, 695'i sağ, 5'i yaralı, 511'i teslim şeklindedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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