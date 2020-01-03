03.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:04

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2019 yılında yurt içinde İçişleri Bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde; 13 kırmızı, 8 mavi, 2 yeşil, 19 turuncu, 92 gri, 15 liste dışı olmak üzere toplam 149 sözde üst düzey teröristlerin de aralarında bulunduğu bin 694 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 483'ü ölü, 695'i sağ, 5'i yaralı, 511'i teslim şeklindedir." - ANKARA

Kaynak: İHA