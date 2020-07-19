İçişleri Bakanlığı söz konusu hesabın Engin Levent Soylu'ya ait olmadığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı söz konusu hesabın Engin Levent Soylu'ya ait olmadığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı söz konusu hesabın Engin Levent Soylu'ya ait olmadığını açıkladı
19.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:13

İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu" başlığı ile çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ve söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu' şeklinde bir tweet paylaşımı haber yapılmıştır. Söz konusu Twitter hesabı Sayın Bakanımızın oğlu Engin Levent Soylu'ya ait değildir. Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın sayın bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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