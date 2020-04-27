İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları... İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı." - ANKARA Kaynak: İHA