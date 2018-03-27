İçişleri Bakanlığı, "Son 24 Saatte İç Güvenlik Birimlerimizce Yapılan Operasyonlarda; Hatay...

İçişleri Bakanlığı, "Son 24 Saatte İç Güvenlik Birimlerimizce Yapılan Operasyonlarda; Hatay...

IHAAW101151-ASA/27-03-2018 - İçişleri Bakanlığı, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da (11), Tunceli’de (7), Mardin Dargeçit’te (3), Batman Sason’da (2), olmak üzere toplam (23) terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı,

IHAAW101151-ASA/27-03-2018

- İçişleri Bakanlığı, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da (11), Tunceli'de (7), Mardin Dargeçit'te (3), Batman Sason'da (2), olmak üzere toplam (23) terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı. 27.03.2018 10: 11: 51 TSI
NNNN - ANKARA

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