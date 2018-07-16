İçişleri Bakanlığı: Son 1 Haftada 53 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 1 haftada toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildi.

SON BİR HAFTADA 950 OPERASYON

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 950 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 209, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 58, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 467 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda 734'ü terör suçları, 105'i düzensiz göç ve 3 bin 453'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 292 kişi yakalandı.

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 37'si ölü, 8'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristler arasında terör arananlar listesi kırmızı kategoride yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride yer alan "Nervan" kod adlı Yunus Dalgın'ın yer aldığı bildirildi.

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Diyarbakır, Tokat ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 5 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 26 el bombası, 46'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 56 silah ile bin 984 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.