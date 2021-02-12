İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı
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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı

12.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:28
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve fırın gibi yerlerden temin edebileceklerini anımsattı.

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve fırın gibi yerlerden temin edebileceklerini anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önceki genelgelerle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri de 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da on-line olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve 'Gel al' şeklinde, 20.00-00.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır."

On-line sipariş firmaları 10.00-00.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek

Açıklamada, on-line sipariş firmalarının da bugün, yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebileceği belirtildi.

"Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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