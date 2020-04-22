İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde 52 bin 220...
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İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde 52 bin 220...

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde 52 bin 220 personel katılımıyla marketler, süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş...

22.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:56
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde 52 bin 220 personel katılımıyla marketler, süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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