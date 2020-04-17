İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma denetim yapacak İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde cuma günü saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde cuma günü saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 31 il valiliğine gönderilen talimatta, yeni tip koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 17 Nisan saat 24.00 ila 19 Nisan saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com