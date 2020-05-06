İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı
06.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:18

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Genelgede, valiliklerden, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması istendi.

Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede, 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde, risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkacağı saatlerde riski azaltmak amacıyla, diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını da talep etti.

Valiliklerden ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması istendi.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 20:43:34. #1.15#
title