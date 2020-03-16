İçişleri Bakanlığı: "Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu... İçişleri Bakanlığı: "Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.

İçişleri Bakanlığı: "Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek." - ANKARA Kaynak: İHA