İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

09.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:48
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin ikna yoluyla teslim olmaya devam ettiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist  daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi. 


Kaynak: DHA
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