İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak Domuz Dağında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.