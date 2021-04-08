İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak Domuz Dağında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak Domuz Dağında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, "Şırnak Domuz Dağında 6 terörist oldu 8. Biri de kırmızı. Kahramanlar; Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.Böylece bugün Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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