İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

26.09.2020 23:06 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:10
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında, 3 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında, 3 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında, bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8 oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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