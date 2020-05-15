İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
15.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:18
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Besta bölgesinde, il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA