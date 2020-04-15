İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, Güncel

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15.04.2020 02:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 02:38
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

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