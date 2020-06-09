İçişleri Bakanlığı: Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (3)
DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
09.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:18
DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Böylelikle bugün Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA