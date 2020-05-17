İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:18

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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