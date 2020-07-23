İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:37
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA