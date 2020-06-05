İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
05.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:04
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Mardin ve Siirt'te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA