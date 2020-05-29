İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
29.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:03
İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA