İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
29.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:03

İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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