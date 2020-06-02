İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 jandarma şehit, 7 jandarma yaralı
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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 jandarma şehit, 7 jandarma yaralı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 jandarma şehit, 7 jandarma yaralı
02.06.2020 00:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:36

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesinde  operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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