İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Herekol Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:17
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Herekol Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA