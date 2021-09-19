İçişleri Bakanlığı: "Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, İHA/SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale...
İçişleri Bakanlığı: "Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, İHA/SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı : "Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, İHA/SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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