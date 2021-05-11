İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
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İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...

İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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