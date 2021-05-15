İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin valilikleri uyardı
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İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin valilikleri uyardı

İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin valilikleri uyardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması için valilikleri uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması için valilikleri uyardı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin tam kapanma sürecinde bulunduğunu hatırlatan Bakanlık, valiliklerden, şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaretinde, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin "Tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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