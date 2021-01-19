İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı."

19.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:26
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Arslan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:26:28. #1.15#
title