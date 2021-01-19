İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı."
19.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:26
İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur