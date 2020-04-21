İçişleri Bakanlığı: "Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş...
İçişleri Bakanlığı: "Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına...
21.04.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:57
İçişleri Bakanlığı: "Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek." - ANKARA
Kaynak: İHA