İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 229 kişi yakalandı İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 sosyal medya hesabının incelediğini ve bu hesapları kullandığı tespit edilen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 sosyal medya hesabının incelediğini ve bu hesapları kullandığı tespit edilen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nın internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerini yürütmeye devam ettiği belirtildi. Provokatif paylaşımların, FETÖ/PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne sebep olan ve ülkemizde de tespit edilen koronavirüs (KOVID-19) özelinde çeşitli örgütler (FETÖ/PDY, PKK/KCK vb.) ve marjinal gruplar tarafından; ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Sosyal medya ortamında provokatif paylaşım yaptığı değerlendirilen kullanıcılara yönelik olarak siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, son 21 gün içerisinde 3 bin 576 adet sosyal medya hesabı incelendi. Yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahıs tespit edildi. şüphelilerden 229 şahıs yakalanırken, diğerleri ile ilgili adli süreç devam ediyor."

Kaynak: DHA