İçişleri Bakanlığı: Provakatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.
27.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:26
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.
Kaynak: DHA