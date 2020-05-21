İçişleri Bakanlığı: Provakatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA