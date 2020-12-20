İçişleri Bakanlığı:  PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu
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İçişleri Bakanlığı:  PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu

20.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:59
İçişleri Bakanlığı:  PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonları' kapsamında, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vurulduğunu ve yapılan arama, tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonları' kapsamında,  terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vurulduğunu ve yapılan arama, tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonları' kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen arama, tarama faaliyetlerinde; 1 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 kilo 50 gram amonyum nitrat, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 45 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kalaşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 3 kaleşnikof piyade tüfeği sabit dipçiği, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 26 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 500 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 3 bin 100 adet 7,62 mm bixi makinesi tüfeği fişeği, bin adet 7,62 mm G-3 piyade tüfeği fişeği, 5 bin 60 adet 7,62 mm kaleşnikof fişeği, 3 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2 bin 80 metre kablo, 1 akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor." 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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