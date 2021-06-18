Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;