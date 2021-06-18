Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;

Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekteydi.

Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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