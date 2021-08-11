İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubu teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubu teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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