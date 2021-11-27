İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 182'ye yükseldiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu Pkk'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 182'ye yükseldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 182'ye yükseldiği belirtildi.


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