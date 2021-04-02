İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında  teslim olan örgüt mensubu sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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