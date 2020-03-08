İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu
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Jandarma, Güncel

İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

08.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:26
İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükselmiştir." denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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Manşet

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