İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı. - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı : Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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