İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı : Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.
AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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