İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu...
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İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu...

İçişleri Bakanlığı: 'Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi sağlanacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu... - Haberler
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