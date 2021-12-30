İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla yurt genelinde 340 bin 351 personel, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpeğin görev alacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine güvenlik önlemlerini içeren ' Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak. Tüm valiler, kaymakamlar, il-ilçe emniyet müdürleri, il-ilçe jandarma komutanları, görev yaptıkları il-ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar koordinasyon görevine sürdürecek.

Yeni yıl programları nedeniyle insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile bakanlıkça yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek. Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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