İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

21.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:46
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre; Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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