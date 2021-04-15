İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklamaİÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 18 yaş altı gençler ve çocukların yanlarında veli veya vasileri bulunması şartıyla şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, 'Kısmı Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeyle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği belirtildi.

'18 YAŞ ALTI, VELİLERİYLE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPABİLECEK'Hafta içi günlerde de sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehirler arası seyahatlerine ilişkin de, "Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir. 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilirler" denildi.'BİLET İBRAZ EDEN KISITLAMADAN MUAF OLACAKSokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu hali bulunmayan vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında kalanlar hariç) şehirler arası seyahatleriyle ilgili de, "Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün olabilecektir. Şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde, özel araçlarla şehirler arası seyahat yapılabileceği belirtilerek, "Ancak bu tür özel araçlarla şehirler arası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup, varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirler arası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir" denildi.'MALİ MÜŞAVİRLER, 17-18 VE 24-25 NİSAN 'DA KISITLAMADAN MUAF'Açıklamada, mali müşavirlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadığıyla ilgili de, şu ifadelere yer verildi: "Serbest mali müşavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır. Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır. Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir."'TÖREN VE DÜĞÜN YAPMADAN EVLENMEKTE SAKINCA YOK'Açıklamada, evlenme işlemleriyle ilgili de, "Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi sakınca bulunmamaktadır. Ancak ilgili genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi. Öte yandan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinin de sadece şehirler arası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verebileceği ifade edildi. 'YABANCI TURİSTLERE HİZMET SUNAN ACENTALAR KISITLAMADAN MUAF'Seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları ile profesyonel turist rehberlerinin genelge ile hafta sonları belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf olup olmayacağıyla ilgili de, "Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ülkemize gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları (turist taşıma aracı belgesi olanlar) sürücüleri ile turistlere yönelik rehberlik faaliyetlerini yürütecek profesyonel turist rehberleri (turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi olanlar) sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentasından görev bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergahını veya tur programını içerecek şekilde bir belge almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır" denildi.

Açıklamada ayrıca genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiği hatırlatılarak, hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerlerinin ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabileceği, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini sunamayacağı bildirildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı