İçişleri Bakanlığı'ndan uçak seferlerine ilişkin genelge İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek. Tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamına uçak, otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve Valiliklere gerekli talimat verildiği bildirildi. Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine dikkat çekilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06: 00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek. Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı genelgemiz de belirtilen; tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, 'Seyahat İzin Kurullarından' seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek. Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin, görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak."İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLECEKUçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan 'Seyahat İzin Kurulları' oluşturulacak belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Oluşturulan kurullar bugün saat 20: 00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza 'Seyahat İzin Belgesi' düzenlenmesine başlayacak. 'Seyahat İzin Kurullarına' başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik, kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan, tercihen il, ilçe birim müdürleri arasından görevlendirilmesi sağlanacak. 'Seyahat İzin Belgesi' talepleri; otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri; otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, üzerinden alınacak. Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak. Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek. Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek. Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirle gecikmeksizin alınacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak."

Kaynak: DHA